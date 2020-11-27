نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لفريقي الأهلى والزمالك فى نهائي دوري أبطال أفريقيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة عندما تشير عقارب الساعة إلى التاسعة من مساء اليوم الجمعة 27 نوفمبر ستتوقف قلوب المصريين لمتابعة نهائي القرن بين فارسي الكرة المصرية الأهلى والزمالك، حيث يلتقى الفريقان فى نهائي مصري خالص لأول مرة فى قارة أفريقيا يلتقى فريقان من دولة واحدة فى نهائي البطولة الأفريقية.

الأهلى يدخل مباراة القرن وعينه على تحقيق اللقب للمرة التاسعة فى تاريخه ليظل متربعاً على عرش القارة الأفريقية، والزمالك يدخل لقاء اليوم وعينه على تحقيق البطولة للمرة السادسة فى تاريخه لمواصلة الزحف نحو ملاحقة الأهلى، وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولي بدون حضور جماهيري.

تشكيل الأهلى والزمالك فى مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا

استقر المدير الفني للزمالك جايمى باتشيكو على التشكل الذى سيخوض به مباراة الأهلى اليوم بعد تأكد غياب كل من عبد الله جمعة الظهير الأيسر، وحمدي الونش قلب الدفاع ويوسف أوباما صانع الألعاب بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، والتشكيل سيتكون من:-

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

وفى الدفاع كل من : أحمد عيد، محمود علاء، محمد عبد الغني، إسلام جابر.

وفى الوسط المدافع كل من : فرجاني ساسي، طارق حامد.

وفى خط الوسط المهاجم كل من: أحمد سيد زيزو، محمود عبد الرازق “شيكابالا”، أشرف بنشرقي.

وفي خط الهجوم: مصطفى محمد.

وقد استقر أيضاً المدير الفني للنادي الأهلى الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى فسوف يخوض مباراة القرن اليوم فى ظل غياب كل من النجم أليو ديانج،وصناع الألعاب وليد سليمان، وكذلك صالح جمعة بسبب ثبوت إيجابية عينة فيروس كرونا المستجد للاعبين الثلاثة والتشكيل الذى سيخوض به الأهلى المباراة مكون من:-