نهائي القرن .. 15 دقيقة سيطرة وتقدم من الأهلي واستسلام لاعبي الزمالك

تقدم الأهلي بهدف مبكر في شباك الزمالك بالمباراة التي تجمع بين الفريقين في نهائي دوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة.

بدأت المباراة حماسية بين الفريقين وتناقل لاعبو الأهلي والزمالك الكرة في وسط الملعب بحثا عن المساحات ونجح مروان محسن في الوصول إلي منطقة جزاء الزمالك في الدقيقة 2 من عمر المباراة ولكنه تصرف فيها بطريقة خاطئة واستحوذ عليها دفاع الزمالك بسهولة .

واهدر حسين الشحات فرصة التقدم المبكر في الدقيقة الخامسة بعدما انفرد بمرمي الزمالك ولكن تألق ابو جبل واخرج الكرة الي ركلة ركنية نجح السولية في احراز الهدف الاول للاهلي في الدقيقة السادسة .

واحتفظ لاعبو الأهلي بالكرة في وسط ملعبهم لامتصاص حماس لاعبي الزمالك بعد الهدف في محاولة منهم لمعادلة النتيجة والعوة مرة أخرى إلى اللقاء.

واهدر جونيور اجاي فرصة الهدف الثاني فى الدقيقة 11 من اللقاء بعدما انفرد بمرمي ابوجبل ولكن تباطأ في التسديد ليضغط عليه لاعبي الزمالك وينجحوا في قطع الكرة .

ودخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – جونيور أجايي – حسين الشحات – محمد مجدي أفشه

خط الهجوم: مروان محسن

فيما جاء تشكيل الزمالك كالتالى :

حراسة المرمى : محمد أبو جبل

خط الدفاع : محمود علاء و محمد عبد الغنى واحمد عيد و اسلام جابر

خط الوسط : طارق حامد وفرجانى ساسى واحمد سيد زيزو و شيكابالا

خط الهجوم : أشرف بن شرقى و مصطفى محمد

وتواجد مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مقصورة استاد القاهرة لمساندة الفريق الأحمر في مباراة الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان مجلس إدارة النادي الأحمر طالب اللاعب بالتواجد في الاستاد للاحتفال باللقب في حال تتويج الفريق الأحمر ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر أن مؤمن زكريا ابتعد عن الملاعب في الفترة الأخيرة بسبب مرضه، ويخضع اللاعب للعلاج على أمل العودة للملاعب.