احتشد عدد كبير من أعضاء وعضوات النادي الأهلي، داخل مقر النادي بالجزيرة، لدعم الفريق في مباراته المرتقبة أمام نادي الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا. واصطف الأعضاء أمام الشاشات الكبيرة التي وضعتها إدارة النادي داخل المقر لمشاهدة المباراة وتشجيع الفريق. ويدخل النادي الاهلي المباراة بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: محمد هاني - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - علي معلول خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة خط الهجوم: جونيور أجاي - حسين الشحات - مروان محسن

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أعضاء النادي الأهلي يحتشدون في الجزيرة لمشاهدة نهائي القرن أمام الزمالك.. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.