لاعبو الأهلي والزمالك يقفون دقيقة حدادا على روح مارادونا

وقف لاعبو النادي الاهلي والزمالك دقيقة حدادا على روح الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا والذي توفي يوم الأربعاء الماضي. ويدخل نادي الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى: محمد أبو جبل خط الدفاع: أحمد عيد - محمود علاء - محمد عبد الغني - إسلام جابر خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - شيكابالا خط الهجوم: أحمد سيد زيزو - أشرف بن شرقي - مصطفى محمد ويدخل النادي الاهلي المباراة بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: محمد هاني - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - علي معلول خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة خط الهجوم: جونيور أجاي - حسين الشحات - مروان محسن

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