مؤمن زكريا يساند الأهلي من استاد القاهرة ..فيديو

ساند مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي فريقه باستاد القاهرة لخوض لقاء نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك في التاسعة مساء اليوم.

وقام لاعبو فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عقب وصولهم استاد القاهرة الدولي بمعاينة أرضية الملعب قبل خوض المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي.



ويشهد محيط استاد القاهرة الدولي إجراءات أمنية مشددة قبل ساعات من مباراة القمة المرتقبة بين الزمالك والأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها في التاسعة مساء اليوم.

وتنتشر قوات الأمن في محيط استاد القاهرة وداخل الاستاد ولن يتم السماح بالدخول للاستاد إلا لحاملي الدعوات ومسؤولي الناديين والاتحاد الأفريقي لكرة القدم.