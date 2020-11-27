حوار جانبي بين كهربا ومصطفى فتحي قبل لقاء القمة

دخل محمود كهربا لاعب فريق الأهلي في حوار جانبي مع مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قبل مباراة الفريقين في نهائي دوري أبطال أفريقيا التي ستقام بعد قليل باستاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الثنائي على مقاعد البدلاء في لقاء اليوم، واستغل اللاعبان تواجدهما على مقاعد البدلاء للحديث على هامش عمليات الإحماء.



ويشهد محيط استاد القاهرة الدولي إجراءات أمنية مشددة قبل مباراة القمة المرتقبة بين الزمالك والأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها في التاسعة مساء اليوم.



وتنتشر قوات الأمن في محيط استاد القاهرة وداخل الاستاد ولم يتم السماح بالدخول للاستاد إلا لحاملي الدعوات ومسؤولي الناديين والاتحاد الأفريقي لكرة القدم