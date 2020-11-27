احتشد عدد كبير من أعضاء وعضوات نادي الزمالك، داخل مقر النادي بميت عقبة، لدعم الفريق في مباراته المرتقبة أمام النادي الاهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا. واصطف الأعضاء أمام الشاشات الكبيرة التي وضعتها إدارة النادي داخل المقر لمشاهدة المباراة وتشجيع الفريق. ويدخل نادي الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى: محمد أبو جبل خط الدفاع: أحمد عيد - محمود علاء - محمد عبد الغني - إسلام جابر خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - شيكابالا خط الهجوم: أحمد سيد زيزو - أشرف بن شرقي - مصطفى محمد

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المئات من أعضاء الزمالك يحتشدون في مقر النادي لمشاهدة نهائي دوري الأبطال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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