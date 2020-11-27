بمشاركة حجازي.. اتحاد جدة يفوز على القادسية في الدوري السعودي

هدف المباراة الوحيد أحرزه جاري رودريجيز في الدقيقة 18، ليقود فريقه اتحاد جدة لتحقيق الانتصار في مباراة اليوم.
وشارك مدافعنا المصري أحمد حجازي كأساسي في تشكيل فريقه اتحاد جدة، وتحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 51.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد اتحاد جدة للنقطة التاسعة في المركز السادس، فيما توقف رصيد القادسية عند 7 نقاط في المركز العاشر.
يذكر أن أحمد حجازي انتقل لصفوف اتحاد جدة في فترة الانتقالات الصيفية المنقضية، قادمًا من وست بروميتش الإنجليزي على سبيل الإعارة لمدة موسم وحيد.
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