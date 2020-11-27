انطلاق مباراة الأهلي والزمالك في نهائي إفريقيا

انطلقت منذ لحظات مباراة النادي الاهلي امام نادي الزمالك في نهائي إفريقيا على استاد القاهرة.

ويضم التشكيل كلا من:

محمد أبو جبل في حراسة المرمى

أحمد عيد – محمود علاء – محمد عبد الغني وإسلام جابر في خط الدفاع.

طارق حامد – فرجانى ساسى - أشرف بن شرقي – محمود عبدالرازق شيكابالا وأحمد سيد زيزو.

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن تشكيل الفريق المقررة له مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي ينطلق في تمام التاسعة مساء على استاد القاهرة الدولي.

مصطفى محمد في الهجوم.

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمود عبدالرحيم جنش ، محمد عبدالسلام ، حازم إمام ، كاسونجو كابونجو، محمو أوناجم ، عمر السعيد، وكريم بامبو.

بينما جاء تشكيل الاهلي كالتالي:.

حراسة المرمى : محمد الشناوب

أمامه : ياسر ابراهيم - ايمن اشرف - محمد هاني - معلول

حط الوسط : السولية - حمدي فتحي

الهجوم : اجايي - قفشة - حسين الشحات - مروان محسن