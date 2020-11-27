نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات الجولة القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أُسدل الستار مساء الإثنين الماضي على مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تعادل ولفرهامبتون مع ساوثهامبتون بهدف لكل فريق.

أبرز نتائج الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي

حقق ليفربول فوزا كبيرا على حساب ليستر سيتي بثلاثية نظيفة، بينما سقط مانشستر سيتي أمام توتنهام بهدفين دون رد.

وفي الجولة ذاتها تعادل آرسنال مع ليدز يونايتد سلبيًا، بينما خسر أستون فيلا من برايتون بهدفين مقابل هدف، فينا تغلب تشيلسي على نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد، وتخطى مانشستر يونايتد عقبة وست بروميتش ألبيون بهدف نظيف.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل إنطلاق الجولة العاشرة

ويتسعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، قبل إنطلاق الجولة العاشرة وإليكم التفاصيل:-

1 توتنهام، 20 نقطة.

2 ليفربول، 20 نقطة.

3 تشيلسي، 18 نقطة.

4 ليستر سيتي، 18 نقطة.

5 ساوثهامبتون، 17 نقطة.

6 إيفرتون، 16 نقطة.

7 أستون فيلا، 15 نقطة.

8 وست هام، 14 نقطة.

9 ولفرهامبتون، 14 نقطة.

10 مانشستر يونايتد، 13 نقطة.

11كريستال بالاس، 13 نقطة,

12 آرسنال، 13 نقطة.

13 مانشستر سيتي، 12 نقطة.

14 ليدز يونايتد، 11 نقطة.

15 نيوكاسل، 11 نقطة.

16 برايتون، 9 نقاط.

17 بيرنلي، 5 نقاط.

18 فولهام، 4 نقاط.

19 وست بروميتش ألبيون، 3 نقاط.

20 شيفيلد يونايتد، نقطة.