الرياضة

الأهلي يتقدم على الزمالك بهدف السولية بعد مرور 20 دقيقة

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أحمد جودة - القاهرة - لا يزال الأهلي متقدما على الزمالك بهدف دون رد في المباراة المقامة على ستاد القاهرة الدولي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبعد مرور 20 دقيقة من عمر الشوط الأول لا يزال تقدم المارد الأحمر بالهدف الذي سجله عمرو السولية في الدقيقة 5 من ضربة رأسية رائعة إثر تلقيه كرة متقنة من علي معلول من ركلة ركنية.

الربع ساعة الأولى من عمر هذا الشوط شهدت سيطرة وأفضلية للأهلي في المقابل لم يظهر لاعبو الزمالك مبستواهم المعهود،ب باستثناء تسديد شيكابالا في الدقيقة 14، وظهر تأثر الفريق الأبيض بالغيابات في صفوفه.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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