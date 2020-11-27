عاجل - شيكابالا يسجل هدفًا عالميًا في شباك الأهلي

وكان عمرو السولية قد نجح في إحراز الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 5 ليتعادل شيكابالا للزمالك في الدقيقة 31.

أحمد جودة - القاهرة - نجح محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك في إدراك التعادل في مرمى الأهلي بهدف رائع في المباراة الماقمة على ستاد القاهرة الدولي بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

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محمد يوسف

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