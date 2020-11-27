الرياضة

عاجل - شيكابالا يسجل هدفًا عالميًا في شباك الأهلي

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - شيكابالا يسجل هدفًا عالميًا في شباك الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك في إدراك التعادل في مرمى الأهلي بهدف رائع في المباراة الماقمة على ستاد القاهرة الدولي بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفي الدقيقة 31 استلم شيكابالا الكرة ورواغ الثلاثي جونيور أجاي وعلي معلول وعمرو السولية ووضع الكرة بطريقة رائعة داخل الشباك مسجلا هدف التعادل.

وكان عمرو السولية قد نجح في إحراز الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 5 ليتعادل شيكابالا للزمالك في الدقيقة 31.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا