القنوات التي تنقل مباراة الهلال والنصر يوم السبت في نهائي كأس الملك خادم الحرمين الشريفين

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عمر شويل - جدة يستضيف ملعب الملك فهد الدولي نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين فريقي الهلال والنصر يوم السبت في واحدة من أهم المباريات هذا الشهر، والتي يسعى من خلالها الفريقين لتحقيق الفوز والخروج من المباراة بالكأس ولقب نهائي كأس الملك، وقد كشف اتحاد كرة القدم السعودي عن القنوات الناقلة التي تنقل مباراة الهلال والنصر اليوم السبت في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ويُعد هذا الأكثر بحثاً من جانب مُحبي وعشاق كرة القدم السعودية، القنوات التي تنقل مباراة الهلال والنصر نهائي كأس الملك.

القنوات التي تنقل مباراة الهلال والنصر

يدخل الهلال السعودي هذا اللقاء بروح معنوية مرتفعة عاليًا بعدما حقق الفوز في ديربي المملكة السعودية أمام النصر في المباراة الماضية يوم الإثنين الماضي التي كانت تُلعب لحساب مباريات الدوري السعودي للمحترفين، اللقاء الذي انتهى بفوز لاعبي الأزرق بهدفين نظيفين، ولكن رغم هذه الظروف التي يمر بها فريق النصر إلا أنه لا يُمكن التكهن بنتيجة مباراة نهائي كأس الملك التي تُقام يوم السبت على ملعب الملك فهد الدولي.

والجدير بالذكر أن فريق الهلال السعودي قد حقق لقب نهائي كأس الملك خادم الحرمين الشريفين ثمانية مرات كان أخرها في عام 2017 الماضية كانت على حساب الأهلي السعودي، ويأمل الفريق الأزرق لتحقيق الفوز يوم السبت في واحدة من أهم المباريات هذه الفترة والبحث عن لقب نهائي كأس الملك.

وتنطلق مباراة الهلال والنصر السبت في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وسنوافيكم بتقرير كامل بخصوص نتيجة مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك، وذلك عبر تقارير متتالية وقت انطلاق المباراة عبر قسم أخبار الرياضة على موقعنا.

10 قنوات تنقل مباراة الهلال والنصر اليوم

ستكون القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر اليوم السبت هي 10 قنوات عربية مفتوحة والتي تتمثل في التالي: قناة الرياضية السعودية، أبو ظبي الرياضية، البحرين الرياضية، عمان الرياضية، الكويت الرياضية، العراقية الرياضية، أون تايم سبورتس المصرية، دبي الرياضية، الشارقة الرياضية، روتانا خليجية”.