نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة والتشكيلة المتوقعة للفريقين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشهد القارة السمراء (إفريقيا) اليوم، ملحمة تاريخية لعشاق المستطيلة، في مباراة تاريخية أو مباراة القرن كما يجب أن يطلق عليها، والتي تجمع بين الغريمين المصريين الأهلي والزمالك، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، على الأراضي المصرية، وتحديداً على أرض ملعب القاهرة الدولي، وسوف نتعرف اليوم على موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، كما سنتعرف أيضاً على القنوات الناقلة للمباراة، كما سنتعرف على التشكيلة المتوقعة للفريقين، وتردد القنوات ، وأيضاً سوف نتعرف على المعلقين للمباراة. موعد المباراة: تقام المباراة بين الأهلي والزمالك (مباراة القرن)، اليوم الجمعة الموافق 27/11/2020، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي، على ملعب القاهرة الدولي. القنوات الناقلة، وتردد القناة: تنقل المباراة عبر القنوات الفضائية: على قناة بي إن سبورت اتش دى 7 _ Bein Sport HD 7.

القمر الصناعي: سهيل سات 25.5.1 شرق.

التردد: 11585.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 30000 2/3.

التشفير: اردويتوا 2.

تنقل المباراة عبر قناة أرضية: على قناة اون تايم سبورت – On Time Sport.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10853.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

استقطاب: رأسي. التعليق على المباراة: على قناة بي إن سبورت اتش دى 7 _ Bein Sport HD 7: يعلق عليها المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي.

على قناة أون تايم سبورت – On Time Sport: يعلق عليها المعلق الرياضي كابتن مدحت شلبي، والناقد الرياضي حسن المستكاوي.

التعليق على المباراة عبر الإذاعة: تقوم إذاعة الشباب والرياضة بإذاعة المباراة معلقاً عليها مؤمن عبد الغفار.

إذاعة أون تايم سبورت – On Time Sport: تقوم إذاعة أون تايم سبورت – On Time Sport إف إم بإذاعة المباراة بتعليق من محمد الشاذلي. تشكيلة الفريقين: أولاً: تشكيلة الفريق الأحمر (الأهلي): في حراسة المرمي: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، أيمن أشرف، علي معلول.

في خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي قفشه.

في خط الهجوم: جونيور أغاي، مروان محسن، حسين الشحات. ثانياً: تشكيلة الفريق الأبيض (الزمالك): في حراسة المرمي: محمد أبو جبل.

في خط الدفاع: أحمد عيد، محمد عبد الغني، محمود علاء، إسلام جابر.

في خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، أحمد سيد زيزو،أشرف بن شرقي، كابونجو كاسونغو.

في خط الهجوم: مصطفى محمد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة والتشكيلة المتوقعة للفريقين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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