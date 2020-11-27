تعرض النيجيري جونيور أجاي لاعب النادي الأهلي للإصابة في المباراة التي تجمع فريقه بنظيره نادي الزمالك، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا. وأصيب اجاي في الدقيقة 66 ليتم استبداله بالأنجولي جيرالدو.

يذكر أن عمرو السولية تقدم للنادي الأهلي في الدقيقة السادسة قبل أن يعادل شيكابالا النتيجة للزمالك في الدقيقة 31.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نهائي القرن بين الأهلي والزمالك.. إصابة أجاي واستبداله بـ جيرالدو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.