شاهد.. احتفالات عارمة للاعبي الأهلي بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا

عمت احتفالات عارمة لاعبي النادي الأهلي ومدربهم بيتسو موسيماني بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه. والتقطت عدسات دوت الخليج فيديو لاحتفالات لاعبي الأهلي نعرضها في ذلك الخبر. توج محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي بجائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت فريقه بنظيره نادي الزمالك، في نهائي دوري أبطال أفريقيا. توج محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي بجائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت فريقه بنظيره نادي الزمالك، في نهائي دوري أبطال أفريقيا. فوز أفشة بالجائزة جاء بعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه الأهلي في شباك نظيره نادي الزمالك وهو الهدف الذي أهدى فريقه لقب البطولة. وتوج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف وذلك للمرة التاسعة في تاريخه

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