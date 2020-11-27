أول تعليق من محمد مجدي أفشة بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

عبر محمد مجدي أفشة عن سعادته بالانتصار في مباراة اليوم وتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا لفريقه الأهلي.

وقال أفشة في تصريحات تليفزيونية:"هذه كرة القدم، حظ أوفر للاعبي الزمالك، فريق الزمالك فريق كبير، ونحن ولاعبيه أصدقاء.. تعبنا وربنا كرمنا."

وأضاف:" أتمرن على أسلوب معين أتى منه هدفي في الزمالك، وهدفي في الوداد، وهدفي في توجو.. أشخاص كثيرون انتقدوا أفشة، ولكنني لا ألتفت لهم.. أحب كل الناس، والأهم في الأخير الفوز."

واختتم قائلًا:" أنا راجل فلاح.. تربيت على الأصول والاحترام، لو انتصرت سأحمد الله، ولو خسرت سأحمد الله أيضًا.. أشكر أهل بلدي وأشكر أبي الأهلاوي وأهديه الميدالية الذهبية."