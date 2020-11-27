بايرن ميونخ مهنئًا الأهلي: ننتظركم في كأس العالم للأندية

وجه نادي بايرن ميونيخ الألماني، رسالة نارية إلى نظيره الأهلي المصري، بعد فوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب مواطنه الزمالك.
وقال بابرن ميونخ المتوج بدوري أبطال أوروبا في رسالته للأهلي: "من البايرن بطل أوروبا إلى Al Ahly SC بطل إفريقيا، تهانينا لكم على الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا، نراكم في كأس العالم للأندية مطلع فبراير المقبل".
وتوج النادي الأهلي بطلا لدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد أن حقق الأهلي فوزا صعبا علي الزمالك بهدفين مقابل هدف ليتوج ينهائي القرن الذي يجمع بين الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا علي ملعب استاد القاهرة الدولي .
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