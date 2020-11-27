شاهد.. فرحة الهدف الأول لجماهير الأهلي من الكافيهات

انطلقت منذ دقائق صافرة الشوط الثاني لمباراة النادي الاهلي امام نادي الزمالك في نهائي إفريقيا على استاد القاهرة.
ويشجع جماهير القلعة الحمراء وجماهير مية عقبة فرقهم بكل حماس من كل مكان وكل شبر في جمهورية مصر العربية. وسط حالة من القلق تسود في الجو العام من قبل الفرقتين لنتيجة التعادل المقلقة خصوصا في هذه اللحظات.
وكانت نتيجة نهاية شوط المباراة الأول بالتعادل الإيجابي للفريقين، حيث سجل اللعب عمرو السولية الهدف الأول للنادي الأهلي في الدقائق الأولى للمباراة، ثم تعادل الفريقين بعد هدف شيكابالا في مرمى محمد الشناوي في الدقيقة 31 من الشوط الأول.
ويشارك الأهلي في المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى ، وأمامه الرباعي محمد هانى " رامى ربيعة " وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلى معلول وفى الوسط عمرو السولية وحمدي فتحي ومجدى أفشة خلف الثلاثي الهجومى حسين الشحات وجونيور أجايي ومروان محسن .
بينما يشارك الزمالك بالتشكيل الاتي: محمد أبو جبل في حراسة المرمى أحمد عيد – محمود علاء – محمد عبد الغني وإسلام جابر في خط الدفاع. طارق حامد – فرجانى ساسى - أشرف بن شرقي – محمود عبدالرازق شيكابالا وأحمد سيد زيزو. مصطفى محمد في الهجوم.
ويسعى المارد الأحمر بقيادة الجنوب افريقي موسيمانى إلى حصد اللقب التاسع فى تاريخه، بينما يأمل البرتغالي باتشيكو فى التتويج باللقب السادس للزمالك.
وعرض الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي "الكاف" أرقاما مميزة حيث أن الفريق الأحمر لم يخسر أي مباراة طيلة المباريات الـ9 الأخيرة له في بطولة دوري الأبطال، إذ فاز الفريق في 6 مباريات، وتعادل في 3.
فيما يمتلك الفريق سلسلة من الانتصارات المميزة على ملعبه في تلك البطولة، إذ فاز الأهلي في 18 مباراة ماضية له، دون خسارة أو تعادل. كما لدى الأهلي رقمًا مميزًا أمام منافسه في نهائي القرن، إذ تجنب الفريق أي خسارة أمام منافسه الزمالك في بطولة دوري الأبطال خلال 8 مباريات ماضية جمعت بين الفريق، وفاز الأهلي في 5 مباريات، وتعادل في 3.
وعلى الجانب التهديفي، فإن لاعبو النادي الأهلي، كانت لهم مساهمات تهديفية خلال 24 مباراة، من بين آخر 25 مباراة لعبها الفريق على ملعبه في دوري الأبطال.
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