جماهير الأهلي والزمالك تحتشد في الكافيهات لمشاهده مباراه القمة.. صور

شهدت المقاهي والكافيهات تزاحما من جماهير الاهلي و الزمالك، لمشاهدة مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا.

وتكدست الجماهير لمتابعة المباراه، منتظرين فوز احد الفريقين، وإعلان بطل دوري ابطال افريقيا لهذا العام.

وسيطر التعادل الايجابي بهدف لكل فريق علي احداث الشوط الأول 1 – 1 بين الفريقين، بهدف من اللاعب عمرو السوليه، و نظيره اللاعب شيكابالا.

بدأت المباراة حماسية بين الفريقين وتناقل لاعبو الأهلي والزمالك الكرة في وسط الملعب بحثا عن المساحات ونجح مروان محسن في الوصول إلي منطقة جزاء الزمالك في الدقيقة 2 من عمر المباراة، ولكنه تصرف فيها بطريقة خاطئة واستحوذ عليها دفاع الزمالك بسهولة.

و أحرز محمود شيكابالا هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 31 من عمر اللقاء بعد مراوغة علي معلول وجونيور اجاي وعمرو السولية بمهارة رائعة وسددها رائعة لتسكن مقص الشناوي .

و تعد هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يلتقي فيها الأهلي في الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن الأهلي هو الأكثر تحقيقا للقب دوري أبطال أفريقيا على مر التاريخ برصيد 8 ألقاب، و يليه الزمالك بـ 5 ألقاب، بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

و يفتقد الأهلي في مباراة اليوم لخدمات كلا من صالح جمعة و وليد سليمان و أليو ديانج بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، بينما يغيب عن الزمالك عبد الله جمعة و محمود حمدي الونش و يوسف أوباما لنفس السبب أيضا، و محمد عبد الشافي، بسبب معاناته من إصابة في الكتف

و تأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الوداد المغربي 5 - 1 ذهابا وإيابا، بينما صعد الزمالك بعد تغلبه على الرجاء البيضاوي 4 - 1 بمجموع المباراتين.

و يسعى الأهلي بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لتحقيق الفوز في مباراة الليلة، و جلب اللقب الغائب عن خزينة القلعة الحمراء آخر 4 مواسم.

و سبق و أن توج موسيماني بلقب دوري أبطال أفريقيا في موسم 2016 على حساب الزمالك، موسم 2016، عندما كان مدربا لـ صن داونز.

في المقابل يطمح فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، في تحقيق الفوز من الأهلي و انتزاع اللقب الغائب منذ 18 عاما.

و يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع الزمالك اليوم باستاد القاهرة في نهائي دوري أبطال إفريقيا في قمة مصرية إفريقية من العيار الثقيل .