الرياضة

عاجل - أفشة يسجل هدف قاتل للأهلي في شباك الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - نجح محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في إحراز الهدف الثاني للأهلي في شباك الزمالك بالمباراة المقامة على ستاد القاهرة الدولي في نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وفي الدقيقة 86 سدد أفشة تصويبة رائعة لتسكن شباك الحارس محمد أبو جبل حارس مرمي نادي الزمالك لكرة القدم ويحرز الهدف الثاني في مرمى القلعة البيضاء.

ويتقدم الأهلي على الزماك بهدفين مقابل هدف في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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