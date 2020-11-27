عاجل - أفشة يسجل هدف قاتل للأهلي في شباك الزمالك

أحمد جودة - القاهرة - نجح محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في إحراز الهدف الثاني للأهلي في شباك الزمالك بالمباراة المقامة على ستاد القاهرة الدولي في نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

محمد يوسف

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