نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو أديب عن هدف "قفشة": "محتاجين معجزة" في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - عقب الإعلامي عمرو أديب، على الهدف الثاني لفريق الأهلي في مباراة نهائي إفريقيا، قائلا: " قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق.. ينجح قفشة في عمل قفشة".
ولفت الإعلامي عمرو أديب، إلى أن هناك 5 دقائق وقت بدل ضائع، معلقا: "ربنا كريم، محتاجين معجزة".
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة،"بصراحة جون حلو.. مقدرش أقول فيه حاجة"، متابعا: "الشناوي لما بيقع بيبعتوا يجيبوا له فطار وغداء وعشاء"، متوقعا أن النادي الزمالك سيهاجم بشكل شرس الآن.
ولفت الإعلامي عمرو أديب، إلى أن هناك 5 دقائق وقت بدل ضائع، معلقا: "ربنا كريم، محتاجين معجزة".