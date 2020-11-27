نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو أديب عن هدف "قفشة": "محتاجين معجزة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقب الإعلامي عمرو أديب، على الهدف الثاني لفريق الأهلي في مباراة نهائي إفريقيا، قائلا: " قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق.. ينجح قفشة في عمل قفشة".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة،"بصراحة جون حلو.. مقدرش أقول فيه حاجة"، متابعا: "الشناوي لما بيقع بيبعتوا يجيبوا له فطار وغداء وعشاء"، متوقعا أن النادي الزمالك سيهاجم بشكل شرس الآن.

ولفت الإعلامي عمرو أديب، إلى أن هناك 5 دقائق وقت بدل ضائع، معلقا: "ربنا كريم، محتاجين معجزة".

