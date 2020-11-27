نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تتويج الأهلي بدوري الأبطال.. تعرف على موعد انطلاق كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسدل الستار على بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2019/2020 والذي توج به الأهلي للمرة التاسعة في تاريخه بعد فوزه على غريمه التقليدي الزمالك بهدفين مقابل هدف، جاء هدفي الأهلي من توقيع عمرو السولية ومجدي أفشه في حين سجل شيكابالا هدف الزمالك الوحيد.

بعد تتويجه باللقب التاسع في تاريخه، تأهل الأهلي للمرة السادسة في تاريخه إلى بطولة كأس العالم للأندية 2020 التي أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في منتصف الشهر الحالي عن موعد انطلاقها، حيث ستقام في قطر للمرة الثانية على التوالي بعد استضافة نسخة 2019 التي فاز بها ليفربول الإنجليزي.

وكان من المقرر أن تنطلق النسخة القادمة في ديسمبر 2020 ولكن تم تأجيلها حتى فبراير 2021 بسبب تفشي وباء فيروس كورونا الذي أثر على جميع الأحداث الرياضية في مختلف أنحاء العالم.

واتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم قرار بإقامة بطولة كأس العالم للأندية 2020 في قطر في الفترة من 1 إلى 11 فبراير من العام المقبل 2021 وتماشيًا مع بروتوكول الفيفا الدولي للمباريات فإن الفيفا والبلد المضيف سيوفر الضمانات المطلوبة لصحة وسلامة جميع المشاركين.

وقد تأهل بالفعل 3 أندية للبطولة، حيث سيشارك بايرن ميونخ بطل أوروبا والدحيل بطل دوري نجوم قطر وممثل الدولة المضيفة والأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا، كما سيتأهل إلى البطولة أبطال بطولات الأندية القارية من الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى) والكونموبيل (أمريكا الجنوبية) وآسيا وأوقيانوسيا ومن المتوقع الانتهاء من جميع البطولات قبل بداية العام المقبل.