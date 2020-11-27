نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يتوج بدوري الأبطال للمرة الثانية في تاريخه على حساب الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توج الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه.

ونجح المدرب الجنوب إفريقي في قيادة الأهلي للتتويج باللقب للمرة التاسعة في تاريخ النادي الأحمر، والثانية في مسيرته بعدما حققها من قبل في عام 2016 مع نادي صن داونز الجنوب إفريقي.

وتوج الأهلي اليوم الجمعة بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على غريمه الزمالك بهدفين مقابل هدف.