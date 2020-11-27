نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تتويج الأهلي.. مصر تحصد اللقب الـ15 في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي
تقدم عمرو السولية للأهلي بالدقيقة 5 من رأسية رائعة، وتعادل محمود شيكابالا للزمالك في الدقيقة 31، وخطف محمد مجدي أفشة هدف الفوز للأحمر بالدقيقة 86 ليقود فريقه للفوز 2-1 والتتويج باللقب القاري.
وعزز النادي الأهلي صدارته لترتيب الأندية الأكثر تتويجا بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا عبر التاريخ، يليه الزمالك في المرتبة الثانية برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.
تاريخ الألقاب المصرية في دوري أبطال إفريقيا
ويعد هذا اللقب رقم 15 للأندية المصرية في تاريخ بطولة دوري أبطال إفريقيا (9 ألقاب للأهلي - 5 ألقاب للزمالك - 1 لقب للإسماعيلي) وجاءت الألقاب كالتالي:
- الأهلي: 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020.
- الزمالك: 1984، 1986، 1993، 1996، 2002.
- الإسماعيلي: 1969.
وضمن فريق الأهلي المشاركة في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام في قطر خلال شهر فبراير المقبل.