هل ينجح لابورتا في إبقاء ميسي مع برشلونة ؟

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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت وسائل إعلام إسبانية أنه هناك تطورات جديدة بشأن مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني خلال الموسم المقبل.

وأشار برنامج الشيرنجيتو الإسباني إلى أن عقد ليونيل ميسي مع برشلونة ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي وأنه لا توجد أية مفاوضات حاليًا بين الطرفين بشأن تجديد العقد في الفترة المقبلة.

وألمح البرنامج الإسباني أن خوان لابورتا المرشح المحتمل لرئاسة برشلونة يستطيع إقناع ميسي بالاستمرار في صفوف النادي الكتالوني كما أنه قد يجعل البرغوث الأرجنتيني يدعم حملة ترشحه.

وأوضح البرنامج الإسباني أن خوان لابورتا شغل منصب رئيس برشلونة في الفترة من 2003 وحتى 2010 وحقق العديد من البطولات مع الفريق الكتالوني.

وأفاد البرنامج الإسباني بأن لابورتا سبق له أن أشاد بميسي أكثر من مرة عقب إعلان النجم الأرجنتيني استكمال الموسم الأخير من عقده مع النادي الكتالوني والتخلي عن فكرة الرحيل في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.