الخطيب يسجل انجازًا تاريخيًا بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - سجل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إنجازًا تاريخيا لنفسه بعد فوز الفريق الأحمر في مباراة اليوم على الزمالك بهدفين مقابل هدف وتتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وأصبح محمود الخطيب أول من يحقق لقب دوري أبطال إفريقيا كلاعب وكرئيسًا لنادي بعد تتويج الأهلي في مباراة اليوم.

وفاز الأهلي مساء اليوم الجمعة على الزمالك بهدفين مقابل هدف في نهائي دوري أبطال إفريقيا ليتوج باللقب للمرة التاسعة في تاريخه.