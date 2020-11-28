الكاف يهنئ الأهلي بالتتويج بـ دوري أبطال افريقيا

هنأ الاتحاد الأفريقى لكرة القدم CAF النادى الأهلى المصرى بالفوز ببطولة دوري ابطال افريقيا لكرة القدم للمرة التاسعة فى تاريخه بعد غياب 7 سنوات، مؤكدا أن العملاق المصرى أكد هيمنته على ساحة كرة القدم المصرية محليًا وافريقياََ.

وكتب كاف عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر:" الاهلي بطل افريقيا".

وتوج النادي الأهلي بطلا لدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد أن حقق فوزا صعبا علي الزمالك بهدفين مقابل هدف ليتوج ينهائي القرن الذي يجمع بين الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا علي ملعب استاد القاهرة الدولي.

توج محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي بجائزة أفضل لاعب في مباراة التي جمعت فريقه بنظيره نادي الزمالك، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وفاز أفشة بالجائزة جاء بعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه الأهلي في شباك نظيره نادي الزمالك وهو الهدف الذي أهدى فريقه لقب البطولة.