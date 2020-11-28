صن داونز يهنئ الأهلي وموسيماني على التتويج بدوري أبطال أفريقيا

هنأ نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، نظيره النادي الأهلي، بتتويجه ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.

ونشر صن داونز تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، كتب فيها:" التهاني للنادي الاهلي على تتويجه ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، وبيتسو موسيماني لفوزه بدوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية ولرفع علم جنوب إفريقيا عاليًا."

وتوج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب نادي الزمالك، وذلك بعد فوزه عليه بهدفين مقابل هدف.