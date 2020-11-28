احتشاد الجماهير أمام النادي الأهلي بعد فوزه بنهائي إفريقيا.. صور

احتفل جماهير نادي الاهلي بفوز نادي الاهلي في مباراه القمة مساء اليوم مع نادي الزمالك في استاد القاهره، و انتهت المباراه بفوز الاهلي علي الزمالك بنتيجة 2 – 1 .

و تجمع الكثير من جماهير الاهلي امام النادي في شارع البرج بمنطقة الزمالك بمحافظة القاهرة، ليحتفلوا بفوز ناديهم، في بطولة القمة لنهائي قارة افريقيا، رافعين اعلام النادي الاهلي، و ناشدين اغاني النادي هاتفين له بالنجاح في المباراه.

و هنأ الاتحاد الأفريقى لكرة القدم CAF النادى الأهلى المصرى بالفوز ببطولة دوري ابطال افريقيا لكرة القدم للمرة التاسعة فى تاريخه بعد غياب 7 سنوات، مؤكدا أن العملاق المصرى أكد هيمنته على ساحة كرة القدم المصرية محليًا وافريقيا.

و كتب كاف عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر:" الاهلي بطل افريقيا".

و توج النادي الأهلي بطلا لدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد أن حقق فوزا صعبا علي الزمالك بهدفين مقابل هدف ليتوج ينهائي القرن الذي يجمع بين الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا علي ملعب استاد القاهرة الدولي.

توج محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي بجائزة أفضل لاعب في مباراة التي جمعت فريقه بنظيره نادي الزمالك، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

و فاز أفشة بالجائزة جاء بعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه الأهلي في شباك نظيره نادي الزمالك وهو الهدف الذي أهدى فريقه لقب البطولة.

و تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالشكر لفريقي الأهلي والزمالك على المظهر المشرف للفريقين في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم والتي خرجت بالشكل اللائق بكرة القدم المصرية بشكل خاص والرياضة المصرية بشكل عام.

و أعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهاني لفريق النادي الأهلي وجماهيره وأعضائه على تحقيق الفوز باللقب الإفريقي.

و يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بخالص التمنيات بالتوفيق لفريق الزمالك فيما هو قادم والذي نجح في أن يصل إلى النهائي عن جدارة وإستحقاق .

و يؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن الفائز الأكبر من مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا الرياضة المصرية بتواجد فريقين مصريين في المباراة النهائية لأول مرة في تاريخ دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.