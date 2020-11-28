وزير الرياضة: الآن ليس الوقت المناسب للحديث عن قرار تجاه رئيس الزمالك

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن التنسيق كان دائما بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الأفريقي خلال الأيام الماضية.

وقال صبحي": "نسعي لتنظيم مباراة كبيرة فى كأس السوبر الأفريقي والتى تجمع بين الاهلي ونهضة بركان المغربي".

وعن صدور قرار حول رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور: "ليس فى الوقت الحالي وسنقوم بدراسة كل شيء خلال الأيام المقبلة".

توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الزمالك في نهائي البطولة، الذي أقيم على استاد القاهرة بعد أن تغلب عليه بهدفين لهدف.

وبتتويج الفريق باللقب القاري، ضرب موعدا مع فريق نهضة بركان المغربي على لقب كأس السوبر الإفريقي، بعد أن توج الأخير بلقب بطولة الكونفدرالية.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» قد قرر إقامة مباراة السوبر في القاهرة يوم ١٠ ديسمبر القادم.