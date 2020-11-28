11 انتصارا و36 هدفا تتوج الأهلي بلقبه التاسع في دوري الأبطال الأفريقي

وعلى مدار مسيرته نحو منصة التتويج باللقب ، خاض الأهلي 15 مباراة تغلب فيها على جميع منافسيه من خلال الفوز في 11 مباراة مقابل ثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة علما بأنه فاز في جميع المباريات السبعة التي خاضها على ملعبه قبل مباراة النهائي اليوم فيما جاءت التعادلات الثلاثة والهزيمة الوحيدة في المباريات التي خاضها خارج ملعبه.
وخلال هذه المسيرة الناجحة بمباريات البطولة هذا الموسم ، قدم الأهلي معدلا تهديفيا عاليا حيث سجل لاعبوه 36 هدفا بمتوسط بلغ 4ر2 هدف في المباراة الواحدة مقابل سبعة أهداف اهتزت بها شباك الفريق بمتوسط 47ر0 هدف للمباراة الواحدة.
وجاءت مسيرة الأهلي نحو اللقب كالآتي : الدور التمهيدي :
اطلع بره (جنوب السودان) × الأهلي صفر / 4
الأهلي × اطلع بره 9 / صفر
الدور الثاني : كانو سبورت (غينيا الاستوائية) × الأهلي صفر / 2
الأهلي × كانو سبورت 4 / صفر
دور المجموعات : النجم الساحلي التونسي × الأهلي 1 / صفر
الأهلي × الهلال السوداني 2 / 1
الأهلي × بلاتينيوم (زيمبابوي) 2 / صفر
بلاتينيوم × الأهلي 1 / 1
الأهلي × النجم الساحلي 1 / صفر
الهلال السوداني × الأهلي 1 / 1
دور الثمانية : الأهلي × صن داونز (جنوب أفريقيا) 2 / صفر
صن داونز × الأهلي 1 / 1
الدور قبل النهائي : الوداد المغربي × الأهلي صفر / 2
الأهلي × الوداد 3 / 1
النهائي : الزمالك × الأهلي 1 / 2
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