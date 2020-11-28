مستعينًا بصورته مع الخطيب.. تركي آل الشيخ يهنئ النادي الأهلي بفوزه بدوري أبطال أفريقيا

هنأ المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، النادي الأهلي بعد فوزه ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريه. ونشر تركي آل الشيخ تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع " تويتر" كتب فيها:"مبرووووررروك الاهلي التاسعة" مستعينًا بصورته مع كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي. وتوج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطا لأفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد فوزه على نظيره نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف.

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