طارق قنديل عن الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا: هذه ليلتي

وجه طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي التهنئة للجماهير الحمراء بالفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا.

وقال طارق قنديل عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك :" هذه ليلتي.. الحمد لله أعزنا الله بفضله".

واضاف:" مبروك لجماهيرنا العظيمة.. شاء لي الله أن أكون محظوظا بمرافقتي لفريقنا البطل في كل إنتصاراتنا في هذه البطولة الغالية علي شخصي كأهلاوي وكجزء بسيط في هذه المنظومة".

وأوضح:"مبروك لمن عاصرته يتحمل الكثير حتي قادنا للتتويج الكابتن الغالي محمود الخطيب".

وتوج الأهلي بلقبه التاسع في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اثر فوزه الثمين 2 / 1 على منافسه التقليدي العنيد الزمالك اليوم الجمعة على استاد "القاهرة الدولي" في أول نهائي مصر للبطولة.

وعزز الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب رافعا رصيده إلى تسعة ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب حيث استعصى عليه اللقب مجددا علما بأنه أحرز أحدث ألقابه الخمسة في البطولة عام 2002 .