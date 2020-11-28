حسام غالي متغزلا: شيكابالا قدم أفضل مباراة في تاريخه بالديربي

علق حسام غالي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقًا، على مستوى نادي الزمالك في لقاء اليوم بعد الخسارة أمام الأهلي.

وقال حسام غالي في الاستديو التحليلي الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين رفقة العالمي أحمد حسام ميدو على شاشة قناة "النهار": "شيكابالا قدم أفضل مباراة في حياته بلقاء الأهلي اليوم".

وتابع: "كما أن بن شرقي ظهر بأداء مميز للغاية ونجحوا في تحقيق متاعب كبيرة لدفاعات النادي الأهلي".