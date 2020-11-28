علق حسام غالي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقًا، على مستوى نادي الزمالك في لقاء اليوم بعد الخسارة أمام الأهلي.
وقال حسام غالي في الاستديو التحليلي الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين رفقة العالمي أحمد حسام ميدو على شاشة قناة "النهار": "شيكابالا قدم أفضل مباراة في حياته بلقاء الأهلي اليوم".
وتابع: "كما أن بن شرقي ظهر بأداء مميز للغاية ونجحوا في تحقيق متاعب كبيرة لدفاعات النادي الأهلي".
وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، ببطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الزمالك، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وعاد الأهلي للتربع على عرش القارة السمراء من جديد وتوج باللقب الغائب عن النادي منذ عام ٢٠١٣، وحقق البطولة التاسعة في تاريخه تحت قيادة بيتسو موسيماني الجنوب إفريقي.
تقدم عمرو السولية في الدقيقة الخامسة، وتعادل شيكابالا في الدقيقة ٣١، وأضاف مجدي أفشة الهدف الثاني في الدقيقة ٨٦.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حسام غالي متغزلا: شيكابالا قدم أفضل مباراة في تاريخه بالديربي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.