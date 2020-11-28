نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد فوز الأهلي بالبطولة الأفريقية.. أديب: "مش هنخلص" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ الإعلامي عمرو أديب، النادي الأهلي لفوزه في مباراة نهائي إفريقيا، قائلا: "مبروك للأهلي.. دي روح الفانلة الحمراء، والأهلي بمن حضر"، مشيدا بأداء فريق نادي الزمالك خلال المباراة.

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "الزمالك مُصر.. إحنا كنا قريبين أوي يا رجالة، واللي يجيب أجوان أكتر هو اللي هيكسب"، مشيرا إلى أن النتيجة عادلة لمن يلعب أكثر، متابعا: "الفوز ده بروحين.. هنعد فيها 10 أيام مش هنخلص".

وتابع الإعلامي عمرو أديب، "الأهلي كسب الزمالك.. وأخد البطولة الأفريقية، ودي بطولتين، ومش هنخلص".

