نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوارديولا يُعلق على مستقبل جوارديولا مع مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، إنه يأمل أن يرد سيرجيو أغويرو سريعاً على النادي بشأن مستقبله، لكن المهاجم الأرجنتيني يجب أن يركز على استعادة أفضل مستوياته عقب إصابة في ركبته.

وينتهي عقد أغويرو، الذي انضم إلى سيتي في 2011 ويتصدر قائمة هدافي النادي على الإطلاق برصيد 255 هدفاً في كافة المسابقات، بنهاية الموسم ويمكنه التفاوض مع أندية أخرى من يناير (كانون الثاني) المقبل.

وتعرض المهاجم البالغ عمره 32 عاماً لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية خلال التعادل 1-1 على أرض وست هام يونايتد في الدوري الشهر الماضي، وذلك بعد أسبوع واحد من مشاركته أساسياً هذا الموسم عقب خضوعه لجراحة في الركبة.

وقال غوارديولا للصحافيين قبل استضافة بيرنلي صاحب المركز 17 في الدوري غداً السبت: "سيرد علينا بقراره (بشأن العقد الجديد)، إنه ليس في أفضل حالاته، إصابته كانت طويلة، إنه بحاجة ليكون أكثر حسماً، لا نشك في كفاءته داخل منطقة الجزاء لكنه بحاجة لبعض الوقت، المشاركة في التدريبات والدفع به في المباريات".

وأضاف: "بعد ذلك أمامه 7 شهور ليظهر إمكانياته، إنه يستحق من النادي مفاوضات عادلة تحقق أفضل شيء ممكن له وللنادي، كنت محظوظاً بالتعامل كمدرب مع لاعبين مذهلين، كان أحدهم بالتأكيد".

وفاز فريق غوارديولا صاحب المركز 13 في الدوري بآخر 6 مباريات أمام بيرنلي في ملعب الاتحاد بمجموع أهداف بلغ 24-2 وكانت نتيجة المباراة الأخيرة 5-0 لسيتي.