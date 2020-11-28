نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صن دوانز يهنئ الأهلي وموسيماني ببطولة إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم نادي صن دوانز الجنوب إفريقي التهنئة إلى الأهلي المصري عقب تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.

وغرد النادي الجنوب إفريقي عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"مبروك للنادي الأهلي التتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة".

وأضاف :"مبروك أيضا لبيتسو موسيماني التتويج بلقب البطولة للمرة الثانية في مسيرته، والذي نجح في رفع علم جنوب إفريقيا عاليا".

وتوج الأهلي مساء اليوم الجمعة بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه عقب الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هد في نهائي البطولة.