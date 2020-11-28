نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشرف صبحي يشيد بنهائي أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على أن خرج نهائي دوري أبطال أفريقيا بشكل يليق بصورة مصر، وبفريقين الأهلي والزمالك.

وقال صبحي فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة " ten": "مبروك للنادي الأهلي وجماهيره على الفوز بالبطولة وأهم شييء كانت متواجدة خلال اللقاء هى الروح الرياضية بين اللاعبين".

وأضاف: "لقد شرف الأهلي والزمالك مصر، واستطاع الفريقين تقديم لقاء كبيرة للغاية والتنظيم كان جيد".

وتوج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الزمالك في نهائي البطولة بهدفين مقابل هدف، والذي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

وبعد تتويج الأحمر باللقب القاري، ضرب موعدا مع فريق نهضة بركان المغربي على لقب كأس السوبر الإفريقي، بعد أن توج الأخير بلقب بطولة الكونفدرالية.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد قرر إقامة مباراة السوبر في القاهرة يوم ١٠ ديسمبر القادم.