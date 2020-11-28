نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيمن أشرف يعترف: الزمالك سيطر.. والأهلي فاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته البالغة بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي لأول مرة في مسيرته والمساهمة في تتويج الفريق باللقب للمرة التاسعة في تاريخه، عقب الفوز على الزمالك 2 – 1 في المباراة النهائية للبطولة.

وقال أشرف عقب المباراة: «حققنا إنجازاً كبيراً للغاية بالتتويج بالبطولة للمرة التاسعة في تاريخ الأهلي»..

وقال :«أهنئ جماهير الأهلي وجميع اللاعبين ومجلس إدارة النادي على الفوز باللقب الغالي».

وتابع قائلاً: «سيطرنا على المباراة في أول 5 دقائق وتمكننا من التقدم، ولكن الزمالك تمكن من الاستحواذ على الكرة، إلا إننا استعدنا زمام الأمور مع بداية الشوط الثاني ونجحنا في الفوز باللقب في النهاية».

واختتم: «تأهل الأهلي والزمالك للمباراة النهائية شرف كبير للكرة المصرية ولكن في النهاية الفريق الأفضل هو من فاز بالبطولة وأقول لكل جماهير الأهلي افرحوا بلاعبيكم ومجلس إداراتكم».