نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشرف صبحي: طلبنا تنظيم السوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن هناك تنسيق سابق بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الأفريقي خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال صبحي فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة " ten": "نأمل لتنظيم مباراة كبيرة فى كأس السوبر الأفريقي والتى تجمع بين الاهلي ونهضة بركان المغربي".

وأضاف:"عن القرار الصادر حول رئيس نادي الزمالك أنه ليس فى الوقت الحالي وسنقوم بدراسة كل شييء خلال الأيام القليلة المقبلة".

وتوج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الزمالك في نهائي البطولة بهدفين مقابل هدف، والذي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

وبعد تتويج الأحمر باللقب القاري، ضرب موعدا مع فريق نهضة بركان المغربي على لقب كأس السوبر الإفريقي، بعد أن توج الأخير بلقب بطولة الكونفدرالية.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد قرر إقامة مباراة السوبر في القاهرة يوم ١٠ ديسمبر القادم.