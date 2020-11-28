مروان محسن: لاعبو الأهلي كانوا على العهد والوعد مع الجماهير

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أحمد جودة - القاهرة - وجه مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، التهنئة للجماهير واللاعبين ومجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، بعد الفوز ببطولة إفريقيا وتحقيق اللقب التاسع في تاريخ النادي وتأهله إلى المشاركة في مونديال العالم للأندية.
وقال مروان محسن: لاعبو الأهلي كانوا على العهد والوعد مع الجماهير وحققوا الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا وحققوا حلم الملايين من الجماهير.. كان هناك تعاهد بين اللاعبين على الفوز باللقب هذا العام خاصة أن الفريق تأهل من قبل مرتين إلى النهائي ولم يحقق اللقب، وهو ما ضاعف من عزيمة وإصرار اللاعبين.
وشدد مهاجم الفريق على أن جمهور الأهلي يستحق الفرحة، وأنه دائما ما يكون مساندا للفريق في كل الأوقات، وأن أي لاعب في الأهلي يدرك تمام حجم وقيمة ارتداء الفانلة الحمراء ودائما ما يضع الجماهير نصب عينيه.
وأوضح مروان محسن، أن الأهلي حقق الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على فريق كبير بحجم الزمالك، وأن جماهير الأهلي عليهم أن يحتفلوا ويسعدوا بالفوز باللقب الإفريقي.
وأهدى محسن، لقب دوري أبطال إفريقيا إلى مؤمن زكريا وزوجته وابنته، وجميع جماهير الأهلي في كل مكان.