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أحمد جودة - القاهرة - وجه مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، التهنئة للجماهير واللاعبين ‏ومجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، بعد الفوز ببطولة إفريقيا وتحقيق اللقب ‏التاسع في تاريخ النادي وتأهله إلى المشاركة في مونديال العالم للأندية.‏

وقال مروان محسن: لاعبو الأهلي كانوا على العهد والوعد مع الجماهير وحققوا الفوز بلقب ‏دوري أبطال إفريقيا وحققوا حلم الملايين من الجماهير.. كان هناك تعاهد بين اللاعبين على ‏الفوز باللقب هذا العام خاصة أن الفريق تأهل من قبل مرتين إلى النهائي ولم يحقق اللقب، ‏وهو ما ضاعف من عزيمة وإصرار اللاعبين.‏

وشدد مهاجم الفريق على أن جمهور الأهلي يستحق الفرحة، وأنه دائما ما يكون مساندا للفريق ‏في كل الأوقات، وأن أي لاعب في الأهلي يدرك تمام حجم وقيمة ارتداء الفانلة الحمراء ‏ودائما ما يضع الجماهير نصب عينيه.‏

وأوضح مروان محسن، أن الأهلي حقق الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على فريق ‏كبير بحجم الزمالك، وأن جماهير الأهلي عليهم أن يحتفلوا ويسعدوا بالفوز باللقب الإفريقي.

وأهدى محسن، لقب دوري أبطال إفريقيا إلى مؤمن زكريا وزوجته وابنته، وجميع جماهير ‏الأهلي في كل مكان.‏