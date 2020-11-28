نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول قرار من الأهلي بعد التتويج ببطولة إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على أول قرارته عقب تتويج الفريق الأول لكرة القدم، بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وقرر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، منح مكافأة إضافية للاعبي القلعة الحمراء، بعد عودة البطولة الغائبة.

ومن المقرر أن يحصل لاعبو النادي الأهلي، على المكافأة التي تنص عليها لائحة النادي، إلا أن قرار بيبو جاء بسبب جهد اللاعبين وحرصهم على تحقيق اللقب.

وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي بنهائي دوري أبطال إفريقيا.