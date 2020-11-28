نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكرة يهنئ الأهلي ببطولة إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، التهنئة للنادي الأهلي عقب تتويج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.

وكتب الحساب الرسمي للجبلاية عبر "فيس بوك": "مبروك للنادي الأهلي الفوز ببطولة دوري الأبطال الأفريقية للمرة التاسعة".

وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي بنهائي دوري أبطال إفريقيا.