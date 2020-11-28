نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي ربيعة يكشف سر استبعاده من المشاركة مع الأهلي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - عبر رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الشديدة بعد التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أنها بطولة كبيرة وغالية على جميع اللاعبين.
وقال ربيعة، إن جميع اللاعبين قدموا مستوى كبيرا طوال المباراة، مبديًا سعادته بالانتصار الصعب على الزمالك، مؤكدًا أنهم نجحوا في تحقيق هدفهم الأكبر بعد الفوز بلقب بطولة الدوري.
وأضاف أن هذه البطولة تعتبر الثالثة في مسيرته مع الأهلي على مستوى البطولات الإفريقية، مشيرًا إلى أنه كان لديه حافز كبير لتحقيق اللقب وإسعاد الجماهير، وجميع اللاعبين كانوا على قدر المسئولية وحققوا البطولة الغالية.
وأوضح أن كل اللاعبين كانوا على قدر المسئولية، والمرحلة القادمة سيركز الجميع على حصد لقب بطولتي كأس مصر والسوبر الإفريقي.
وأشار ربيعة إلى أنه تعرض لإصابة بمزق في العضلة الخلفية كانت وراء ابتعاده عن المشاركة مع الأهلي، وكان يحتاج لبعض الوقت من أجل التعافي والعودة للمباريات، موضحًا أن بيتسو موسيماني المدير الفني يعتمد عليه بشكل أكبر في مركز المساك، لكنه أيضا يلعب في أكثر من مركز مثل الظهير الأيمن والوسط المدافع، مشيرا إلى أنه يسعى لإثبات ذاته والمشاركة بصفة أساسية خلال الفترة القادمة.
وهنأ ربيعة جماهير الأهلي بالتتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، ووعدهم ببذل المزيد من الجهد، من أجل الفوز بكل البطولات القادمة.