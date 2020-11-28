مروان محسن: أوفينا بوعدنا لجماهير الأهلي

أكد مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه وزملائه نجحوا في تنفيذ وعدهم السابق للجماهير بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" قال مروان محسن :"واجهنا فريقًا كبيرًا، ونجحنا في إعادة البطولة إلى مقر النادي الأاهلي في الجزيرة".

وأضاف مروان :"كنا على قدر الوعد الذي قطعناه على أنفسنا لجماهير الاهلي، وتوجنا باللقب، لا يمكنني التحدث من فرط الفرحة التي تنتابني الآن".

وتابع محسن :"الجمهور يستحق ما هو أكثر من الفوز بكأس إفريقيا، تركيزنا كان على تحقيق اللقب من أجل مؤمن زكريا".

وأنهى مروان :"خسرنا النهائي مرتين من قبل، وكل ما فكرنا به هو تحقيق اللقب هذه المرة وعدم خسارة النهائي للمرة الثالثة".