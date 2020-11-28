مروان محسن: أوفينا بوعدنا لجماهير الأهلي

أكد مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه وزملائه نجحوا في تنفيذ وعدهم السابق للجماهير بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.
وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" قال مروان محسن :"واجهنا فريقًا كبيرًا، ونجحنا في إعادة البطولة إلى مقر النادي الأاهلي في الجزيرة".
وأضاف مروان :"كنا على قدر الوعد الذي قطعناه على أنفسنا لجماهير الاهلي، وتوجنا باللقب، لا يمكنني التحدث من فرط الفرحة التي تنتابني الآن".
وتابع محسن :"الجمهور يستحق ما هو أكثر من الفوز بكأس إفريقيا، تركيزنا كان على تحقيق اللقب من أجل مؤمن زكريا".
وأنهى مروان :"خسرنا النهائي مرتين من قبل، وكل ما فكرنا به هو تحقيق اللقب هذه المرة وعدم خسارة النهائي للمرة الثالثة".
ظهر مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، في مراسم تتويج الفريق بدوري أبطال إفريقيا، بعد فوز الأهلي على الزمالك بنهائي البطولة بنتيجة هدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب القاهرة.
واصطحب الحارس محمد الشناوي، زمليه في الأهلي مؤمن زكريا ليتواجد أمام منصة التتويج حيث حمل كأس البطولة وسط باقي اللاعبين، في لفتة رائعة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الذي قدم له دعوة لحضور النهائي.
واستطاع الأهلي حسم لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، على حساب الزمالك الذي كان يسعى لتحقيق اللقب السادس.
وبتلك النتيجة، تأهل الأهلي لكأس العالم للأندية بعد غياب استمر لسنوات، كما سيخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي يوم 10 ديسمبر المقبل أمام نهضة بركان المغربي الذي حقق لقب الكونفدرالية.
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