جونسون: فخور بتدريب الأهلي.. وأشكر الخطيب على منحي تلك الفرصة

عبر كيفين جونسون، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي عن فخره الشديد بعد تتويج الأهلي بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، عقب الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة، على استاد القاهرة الدولي.

ووجه كيفين جونسون الشكر لمجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على منحه فرصة تولي تدريب الفريق، معربًا عن سعادته الشديدة بالوجود مع الفريق، والفوز ببطولة كبيرة مثل لقب دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف أنه سعيد بتحقيق البطولة التاسعة في تاريخ النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني كان حريصًا على إعداد اللاعبين بشكل جيد، وخاض الفريق معسكرًا مغلقًا من أجل تجهيز الجميع للمباراة النهائية.

وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1، ليحقق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، ويصعد إلى بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في الفترة من 1 وحتى 11 فبراير من العام القادم.

فيما أهدي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لقب دوري أبطال إفريقيا لجماهير النادي، فيما وجه إشادة كبيرة بما قدمه اللاعبون خلال مباراة النهائي التي تغلب فيها الفريق على الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وقال موسيماني: «أشكر الكابتن محمود الخطيب والنادي الأهلي على منحي هذه الفرصة التي سمحت لي بالفوز بدوري الأبطال للمرة الثانية، كما أشكر الجماهير التي دعمتني بشدة وكانت شريكا في هذه النجاحات».

وأكد أن اللاعبين تحلوا بالشخصية القوية، خلال المباراة خاصة أنهم واجهوا خصما قويا، مشيرا إلى أنه قام بتوجيه اللاعبين بين الشوطين؛ للتأكيد على ضرورة تقديم أداء أفضل، وهو ما ساعد في تراجع الزمالك.

وأشاد موسيماني بالهدف الذي سجله محمد مجدي أفشة، والفرصة التي لاحت لحسين الشحات وارتدت من القائم.

وأكمل: «سعداء للغاية باللفوز باللقب الإفريقي، ولدينا طموحات كبيرة في كأس العالم للأندية، ولكن قبل ذلك لدينا بطولات عديدة ننافس عليها خاصة كأس مصر وبطولة السوبر الإفريقي».

وأشار موسيماني إلى أن الفريق سيعمل مباشرة على التجهيز للمنافسات المقبلة من أجل الفوز بكل البطولات التي يشارك بها الفريق، وذلك من أجل إسعاد الجماهير التي تمنى أن تعود إلى المدرجات، وأن ينتهى فيروس كورونا في القريب العاجل ليتم السماح لها بالتواجد خلف الفريق.

وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1، ليحقق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، ويصعد إلى بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في الفترة من 1 وحتى 11 فبراير من العام القادم.

وتوج الأهلي بلقبه التاسع في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اثر فوزه الثمين 2 / 1 على منافسه التقليدي العنيد الزمالك اليوم الجمعة على استاد "القاهرة الدولي" في أول نهائي مصر للبطولة.

وعزز الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب رافعا رصيده إلى تسعة ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب حيث استعصى عليه اللقب مجددا علما بأنه أحرز أحدث ألقابه الخمسة في البطولة عام 2002 .