الخطيب يهنئ جماهير الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي على ‏تهنئة أعضاء وجماهير ناديه عقب تتويج الفريق الأول لكرة القدم ببطولة رابطة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ الأهلي، والفوز على الزمالك بهدفين لهدف، في ‏المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم على استاد القاهرة.

وقال الخطيب أن التتويج بالنجمة التاسعة جاء نتيجة ثمار جهد كبير وتخطيط مستمر لبناء فريق للكرة يليق بالأهلي، ويلبي طموحات الجميع، مشيدًا بالإنجاز الكبير لجميع أعضاء المنظومة على مدار مشوار البطولة الصعب والشاق، الذي تُوج في المباراة النهائية بتحقيق اللقب الغالي.

وأضاف الخطيب أن لاعبي الأهلي عليهم مسئولية كبيرة في الفترة القادمة، لمواصلة العروض القوية وتحقيق الانتصارات والتتويج بالبطولات، لإسعاد أعضاء وجماهير الأهلي.

ووجه محمود الخطيب، التهنئة للاعبي الأهلي وجهازهم الفني والإداري والطبي، وكل عناصر منظومة كرة القدم، بمناسبة التتويج بدوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ النادي، بعد الفوز على الزمالك بهدفين لهدف، في ‏المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم على استاد القاهرة.

وأشاد رئيس الأهلي بالأداء الرجولي للاعبين، والانضباط الفني والسلوكي، ‏والروح القتالية، على مدار المباراة، وأكد أنه كان على ثقة كبيرة في قدرة الفريق والجهاز الفني على تحقيق الفوز والتتويج باللقب.‏

وأكد محمود الخطيب ثقته الكبيرة في قدرة كل عناصر منظومة الفريق على مواصلة المسيرة، وتحقيق المزيد من الانتصارات والبطولات، لإسعاد جماهير الأهلي التي ‏تستحق الكثير.‏

وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1، ليحقق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، ويصعد إلى بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في الفترة من 1 وحتى 11 فبراير من العام القادم.

وتوج الأهلي بلقبه التاسع في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اثر فوزه الثمين 2 / 1 على منافسه التقليدي العنيد الزمالك اليوم الجمعة على استاد "القاهرة الدولي" في أول نهائي مصر للبطولة.

وعزز الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب رافعا رصيده إلى تسعة ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب حيث استعصى عليه اللقب مجددا علما بأنه أحرز أحدث ألقابه الخمسة في البطولة عام 2002 .