الشناوي: روح اللاعبين وراء التتويج ببطولة إفريقيا

أهدي محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا لجماهير الأهلي والجهاز الفني، وكذلك لزملائه في الفريق، وحارسي المرمى على لطفي ومصطفى شوبير.
وأبدى الشناوي سعادته الشديدة بعد الفوز على الزمالك وتتويج الأهلي ببطولة إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، مؤكدًا أن السبب الرئيسي في ظهوره بشكل جيد، هما زميلاه علي لطفي، ومصطفى شوبير، مؤكدًا بأن الأهم هو مصلحة الفريق في النهاية بغض النظر عن الحارس الذي يشارك أساسيًّا.
وأضاف أنه عندما غير «القفاز» الخاص به، خلال اللقاء، قام علي لطفي بالإسراع نحو غرفة الملابس بشكل سريع من أجل إحضار القفاز لارتدائه، مشيرًا إلى أنه يعتبره هو ومصطفى شوبير مثل أشقائه، وهذه الروح سبب الفوز والتتويج ببطولة إفريقيا.
وهنأ الشناوي جماهير النادي الأهلي بالفوز على الزمالك وتحقيق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، والصعود لكأس العالم للأندية، ووعد بالمنافسة على كل الألقاب في الفترة المقبلة.
وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1، ليحقق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، ويصعد إلى بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في الفترة من 1 وحتى 11 فبراير من العام القادم.
وتوج الأهلي بلقبه التاسع في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اثر فوزه الثمين 2 / 1 على منافسه التقليدي العنيد الزمالك اليوم الجمعة على استاد "القاهرة الدولي" في أول نهائي مصر للبطولة.
وعزز الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب رافعا رصيده إلى تسعة ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب حيث استعصى عليه اللقب مجددا علما بأنه أحرز أحدث ألقابه الخمسة في البطولة عام 2002 .
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