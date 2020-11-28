وش السعد.. محمد هاني يحتفل بفوز الأهلي مع خطيبته

احتفل محمد هاني لاعب الأهلي، بفوز النادي الأهلي بالنجمة التاسعة لدوري أبطال أفريقيا، وذلك على حسابه الشخصي لموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ونشر محمد هاني صور لخطيبته وعلق قائلا :مبرووووك يا وش السعد، مبرووك يا جمهور الاهلى العظيم.

وتوج النادي الأهلي بطلا لدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد أن حقق الأهلي فوزا صعبا علي الزمالك بهدفين مقابل هدف ليتوج ينهائي القرن الذي يجمع بين الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا علي ملعب استاد القاهرة الدولي .

وبدا الشوط الثاني بالضغط من لاعبي الزمالك علي الأهلي و السيطرة علي الكرة من اجل احراز هدف تقدم مبكر وهجوم ضاغط علي مرمي محمد الشناوي .

وانقذ محمد الشناوي الأهلي من الهدف الأول بعد تسديدة رائعة من مصطفي محمد تصدي لها الشناوي ببراعة بعد جملة رائعة بين بن شرقي و ساسيس و مصطفي محمد .

وواصل لاعبي الزمالك هجومهم الضاغط علي الأهلي و انقذ ياسر ابراهيم هدف مؤكد الزمالك واخرج الكرة الي ركلة ركنية فى الدقيقة 50 من عمر المباراة .

وانقذ محمود علاء مرمي الزمالك من الهدف الاول في الدقيقة 53 بعد تمريرة من علي معلول انفرد بها حسين الشحات ولكنه سددها برعونة فى قائم الزمالك الخالي قبل ان يخرجها محمود علاء الي ركلة ركنية .

وأجري جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك التبديل الاول للفريق فى الدقيقة 55 بخروج محمود شيكابالا صاحب هدف التعادل ونزول الكونغولي كابونجو كاسونجو .

وأصيب اسلام جابر الظهير الأيسر للنادي الزمالك إصابة قوية أثناء المباراة بعد تدخل عنيف من ابو جبل اثناء انقاذه الكرة العرضية قبل الوصول الي مروان محسن .

وانقذ القائم الأيمن لمحمد الشناوي الأهلي من هدف التقدم للزمالك بعد تسديدة قوية من أشرف بن شرقي من وسط الملعب في الدقيقة 64 من اللقاء .

واجري بيتسو موسيماني التبديل الأول للأهلي فى الدقيقة 66 بخروج جونيور أجاي بعد اصابته و نزول جيرالدو بدلا منه .

وواصل لاعبي الزمالك سيطرتهم علي مجريات اللقاء وسط دفاع صلب من لاعب النادي الأهلي .

وأهدر مدي قفشة فرصة التقدم للاهلي فى الدقيقة 79 بعد تسديدة قوية من ركلة ثابته مرت بجوار القائم الايمن لمحمد ابو جبل حارس مرمي الزمالك.

واحرز محمد مجدي قفشة هدف التقدم الثاني للاهلي فى الدقيقة 85 من عمر اللقاء بتسديدة قوية سكنت شباك محمد ابوجبل.